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每年百人被雷劈死 孟加拉種樹防意外

孟加拉已開始在全國種植100萬顆棕櫚樹，以防雷擊致死。（圖擷自推特）

2017-01-24  18:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕孟加拉高級官員今日（24）表示，年年有百人遭雷擊身亡，因此孟國已開始在全國種植100萬顆棕櫚樹。

孟加拉政府災難應變秘書卡茂爾（Shah Kamal）告訴法新社記者，「我們已開始在鄉下種植棕櫚樹，以減少雷擊致死的人數」，「今年6月前，我們將種植100萬顆棕櫚樹。」

專家表示，缺乏樹木為雷擊造成高死亡率的部分原因，而且樹枝可吸收雷擊的衝擊；若樹木遭擊毀，表示電荷未流入土壤。

卡茂爾說，泰國也推出類似計畫，成果豐碩；一組孟加拉官員也到越南湄公河三角洲的農民。前孟加拉氣象部部長阿萊姆（Shah Alam）說，「棕櫚樹得長好幾年，不過此為政府的良好舉措。」

根據孟加拉官方數據，2016年被雷擊斃人數超過200人，5月甚至發生1日82人遭雷擊身亡的悲劇，孟國當局去年即宣布雷擊為天災。但根據一名獨立觀察員，去年其實有349人遭雷劈死，居住鄉下的民眾未向警方通報死亡。

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