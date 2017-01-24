孝子護失明老母親與賊搏鬥 遭美警誤轟身亡

2017-01-24 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國警察又傳誤殺事件。匹茲堡（Pittsburgh）57歲的屋主克里斯多福（Christopher Thompkins）與前妻清晨醒來時，發現一名陌生人潛入他們房中行竊，竊賊見狀連忙逃跑，屋主拿起手槍衝往一樓想要保護同住的失明老母親，警方獲報抵達現場時卻意外擊斃屋主。目前地區檢察官正在針對員警開槍的必要性進行審查。

綜合外媒報導，57歲的屋主克里斯多福周日與前妻一起在2樓寢室睡覺，清晨醒來時，赫然發現一名陌生男子站在他們床頭邊翻箱倒櫃行竊，家中防盜系統同時響起，此時該名23歲竊賊男子杰特（Juan Brian Jeter-Clark）驚慌逃往一樓，屋主深怕在一樓的老母親受到傷害，連忙拿起手槍衝往一樓，此時警方也剛好抵達現場。

克里斯多福眼見竊賊要從前門逃跑，便開槍射擊，站在門外的員警以為對方是在對他們開槍，便當場擊斃克里斯多福，杰特則被上銬處理。前妻受訪時指出：「警方殺錯人了，他只是下樓保護他的媽媽而已，當竊賊往樓下跑時，他口中一直念著：『我的媽媽！』」

2名員警目前遭留職停薪，警察與地區檢察官正在針對這起案件進行獨立審查，判斷警方對克里斯多福的射擊是否合理。

獨立民警審查委員會前總監伊莉莎白（Elizabeth C. Pittinger）受訪時則說：「沒有警察執勤是因為想要殺人，當然我們也不希望人民保姆受到傷害，他們擁有與一般人相同的自衛權力」。