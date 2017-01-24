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英開放跨性別加入女童軍 引來家長反彈

2017-01-24  19:07

〔即時新聞／綜合報導〕近年來LGBT族群的權益越來越受重視，英國女童軍現在更開放跨性別女性加入，讓生理性別為男性的跨性別者也可以和女童軍一起露營、生活，引來家長反彈。

綜合外媒報導，英國女童軍最近打破107年來只收女性的傳統，開始讓跨性別女性加入。未來自認心理性別是女性、但生理性別是男生的人也可以加入女童軍隊伍，如果是小男孩，就可以成為童軍，如果是成年男性，則可以成為女童軍領導。這樣的新制是要讓那些活在男兒之身，但自我認同上卻是女生的人，也能體驗女童軍的生活。

報導也指出，當女童軍隊伍中有跨性別者加入，女童軍的父母將不會被特別告知。這樣的做法讓一些女童的家長有所不滿，他們認為這意味著女兒可能會和男童一同過夜、使用同樣的廁所。此外，家長們也對於讓生理性別為男性的人領導女童軍有所疑慮。

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  • 英國女童軍現在開放跨性別女性加入。（圖擷自《Metro》）

    英國女童軍現在開放跨性別女性加入。（圖擷自《Metro》）

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