瞄非洲射美國 英國防部長拗飛彈「試射成功」

英防長法倫反駁報導，稱三叉戟「試射成功」。（歐新社）

2017-01-24 17:54

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國媒體週日泰晤士報（Sunday Times）先前披露，英國海軍2016年試射一枚未安裝彈頭的核彈失敗，原瞄準非洲的飛彈卻射向美國。英國防大臣法倫（Michael Fallon）在當地時間23日反駁此報導，稱此「試射成功」。

週日泰晤士報引述高階海軍消息人士，一艘位於美國佛州外海的英國潛艦於去年6月試射一枚三叉戟II型（Trident II D5）飛彈，消息來源指出，原本瞄準非洲西岸的飛彈卻偏離方向、射往美國。

法新社報導，法倫向國會議員回應週日泰晤士報的文章，「與週末報導內容恰恰相反的是，復仇號（HMS Vengeance）潛艦與其官兵試射成功」，「我們不在潛艦操作上多做細項評論，但英國獨自的核子威嚇力和效力無庸置疑。」

主要反對黨工黨批政府「缺乏透明度」；反對以核武嚇阻的蘇格蘭國家黨表示，沒通知國會成員「讓人難以接受」。

試射當時，梅伊尚未接任英國首相，上任後成功訴請國會議員通過507億美元的裝載核武的老舊潛艦更新計劃。