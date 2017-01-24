川普簽墮胎禁令 網友怒批：限制別人子宮自主權

2017-01-24 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕川普上任後除了簽署退出TPP的行政命令以外，他也將選前「反墮胎」的理念訴諸實際行動：恢復墮胎禁令，意味著今後任何接受美國以任何形式資助的國際組織或非政府組織，皆不得推廣或協助女性墮胎等相關資訊。

綜合媒體報導，白宮發言人表示，此政策是為了阻止美國人民所繳納的稅被用於海外、推廣與川普價值相違背的墮胎行為。川普在競選期間就曾反對墮胎，當時即引起許多民眾的不滿，現在他正式簽下文件以後，招來更多的罵聲。日前由好萊塢女星所帶領的遊行抗議，其中一個訴求便是抗議川普漠視女權，如今這項禁令的恢復，讓美國民眾再度掀起川普在人權議題上走回頭路的憤怒。

美國網友表示，這是一群沒有子宮的人在限制別人子宮自主權的行為，並且大嘆：「在你有生之年，你絕對不會看到一群女性簽署法令限制男性的生殖器官。」