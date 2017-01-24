川普上任支持率45％ 成半世紀民調最低總統

川普上任民調僅45%。（法新社）

2017-01-24 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日就職，市調公司蓋洛普（Gallup）美國時間23日公布民調，川普上任3天支持率僅45%，成為半世紀以來，首位上任後就跌出50%的美國總統。

綜合外媒報導，蓋洛普民調指出，川普支持率僅45%，不滿意度也高達45%，成為蓋洛普成立這項民調以來，第一位剛上任民調就不滿50%的美國總統，過去最低的是雷根與老布希的51%，但兩人的不滿意度僅13%和6%，與川普有不小差距。。

報導指出，這項民調已比日前的民調好，日前另一項民調指出，美國人對新總統川普的好感度僅40%，另外有55%民眾反對川普。

民調指出，過去上任支持率最高的美國總統為杜魯門的87%，上任總統歐巴馬則有67%。