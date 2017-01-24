阿聯警局搞烏龍 五星旗有鐮刀鎚子、國名是ROC

阿聯警察局內的中國國旗、國名都搞錯了，不僅星星裡多了鐮刀鎚子，國名還是「中華民國」（Republic of China）。（圖擷取自《博聞社》）

2017-01-24 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國去年開始與中國實施駕照互相認證，但當地警察在執行新政策時，警察局內的中國國旗、國名都搞錯了，不僅星星裡多了鐮刀鎚子，國名還是「中華民國」（Republic of China）。

《博聞社》報導，中國去年6月被阿聯列為可憑本國駕照獲得當地駕照的國家，但一名中國網友發現，當地一警察局內顯示可更換駕照國家的看板，中國國旗和國名卻被搞錯了。

根據圖片顯示，中國五星旗中，大五角星裡多了鐮刀和鎚子，國家名稱竟變成「中華民國」。五角星有鐮刀鎚子是中國國旗的初稿方案；而阿聯從英國獨立後，和台灣並無外交關係。

該報記者發信詢問阿聯道路和交通局（The Roads and Transport Autority）此事，但尚未獲得回覆。

報導指出，中國國旗出錯並非首次，去年巴西里約奧運中，頒獎典禮上使用了錯誤的國旗，5星旗中的4顆小星應該有一個角對準大星，但4顆小星卻呈現平行。