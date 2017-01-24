夜宿阿爾卑斯山看星星 這家旅館只給一張床

「Null Stern」旅館的房間完全採開放式，讓旅客體驗夜宿阿爾卑斯山。（圖擷自獨立報）

2017-01-24 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕夜宿阿爾卑斯山！瑞士旅館「Null Stern」最近在海拔1969公尺的阿爾卑斯山腰間，放了一張床與床邊桌，房間格局採完全開放式，旅客可以享有睡在山中的體驗。

英國《獨立報》報導，「Null Stern」旅館只有放一張床，完全採開放式的房間，每天要價約210美元（約6600元台幣），目前預約已排到今年底，許多民眾願意花點錢體驗睡在阿爾卑斯山。

報導指出，「Null Stern」旅館去年在阿爾卑斯山間整地，房間完全沒有牆壁、屋頂、衛浴設備，只放了一張床，如果旅客要洗澡，需走到路程5分鐘的公共浴室。

據了解，該旅館還是提供客房服務，管家會在附近的山屋內待命，並提供早、晚餐，若當天天候不佳，旅客也可以在最後期限取消預約。

「Null Stern」創辦人Daniel Charbonnier表示，這個旅館擺脫了牆壁，現在剩下的是旅客自身的體驗，夜間可以看山與觀星，「整個瑞士成為旅館一部分。」

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Null Stern隱身在阿爾卑斯山間。（圖擷自獨立報）