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恐怖的考古發現 男子舌頭被換成石頭

一名男性羅馬-英國人被埋葬前舌頭被割下，並塞以石頭代替。（圖擷自Historic England）

2017-01-24  16:16

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國考古學家在北安普敦郡的墓地挖出一具獨一無二、又令人毛骨悚然的屍體──那是一名男性羅馬-英國人（Romano-British），詭異的是，他的舌頭被割下，取而代之的是嵌入口腔的石頭，且被埋葬時臉部朝下。

衛報報導，該墓地位於奈奈河附近的斯坦威克（Stanwick），3-4世紀的人們居住於此，形成小型農村聚落。英國歷史組織（Historic England）的考古生物學家梅伊斯（Simon Mays）表示，「目前的考古紀錄未有該暴力傷害的記載，這是一項新發現。」

有說法指出，患有精神疾病的死者自行割掉舌頭；另有說法是割舌是一種懲罰。英國歷史組織的考古生物學家梅伊斯（Simon Mays）表示，根據日耳曼法，誣告陷害之人會被割舌，但「我不曉得羅馬法是否有其法規。」

梅伊斯說，以物品代替被切除的身體部位「非常有趣」，「可能想保有完整的遺體，或是故意以非生命的物體取代原有的器官，像是壺或是石頭，不讓屍身保持其完整性。」

至於屍體臉部為何朝下？梅伊斯解釋，此表示該男子在世時為社區的威脅，臉部朝下埋葬可「阻止屍體從墳墓爬起、威脅活人。」

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  • 男子被埋葬時臉部朝下，意為在世時是社區的威脅。（圖擷自Historic England）

    男子被埋葬時臉部朝下，意為在世時是社區的威脅。（圖擷自Historic England）

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標題：恐怖的考古發現 男子舌頭被換成石頭


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