《BBC》播巴士衝撞市集 情節近恐襲挨批
2017-01-24 16:30
《BBC》連續劇《東倫敦人》劇情涉及恐襲議題，引發觀眾批評。（圖擷自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕去年法國尼斯及德國柏林分別發生卡車衝撞的恐怖攻擊，最近《BBC》連續劇《東倫敦人》（EastEnders）也播出雙層巴士衝入市集情節，由於與恐攻發生時間距離相近，引發網友批評不尊重恐襲受害者。
綜合英媒報導，《BBC》連續劇《東倫敦人》當地時間23日播出新一集，內容為一名雙層巴士駕駛因心臟病發，巴士整個失控衝入阿爾伯特廣場（Albert Square）的市集，畫面相當逼真，引發許多英國網友不滿。
許多觀眾認為情節與尼斯和柏林的恐襲事件太像，對受害者缺乏尊重。有劇迷批評，「這與恐襲事件有點像，劇情有點敏感。」還有人直說，「我不敢相信《東倫敦人》會拍這樣的劇情！」不過也有人解釋，該劇早在幾個月前就拍攝，批評者太敏感。
去年7月法國尼斯及12月德國柏林分別發生恐襲事件，分別造成86、12人死亡。目前《BBC》未對外做出回應。
相關影片請見：
畫面相當逼真。（圖擷自每日郵報）
許多網友批評，劇情讓人想起去年接連發生的卡車衝撞事件。（圖擷自每日郵報）
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