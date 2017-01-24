百萬美元購買黃之鋒紀錄片 Netflix將全球播映
2017-01-24 16:18
〔即時新聞／綜合報導〕美國串流影音平台「Netflix」，在最近收購了以香港社運領袖黃之鋒為主角的紀錄片版權，未來將在全球播放，收購金額約為一百萬美元左右。
根據《好萊塢報導》報導，該片名為《Joshua: Teenager vs. Superpower》（暫譯：約書亞：青年世代 vs. 超級強權），講述的是「中國因違背他們對香港的自治承諾，黃之鋒便引領數以千計的學生走上街頭抗議，捍衛自己的城市，他也成為中國政府最忌憚的反對者。」
Netflix紀錄片、喜劇企劃副總裁提到，「皮斯吉塔拉拍攝出一部複雜且發人省思的故事，他們具有勇氣的行動與信念需要被世人所看見，我們很榮幸能讓全球觀眾參與這項議題。」
導演皮斯吉塔拉表示，與Netflix的合作，將能讓數以萬計的年輕人從黃之鋒的故事中獲得啟發。黃之鋒也在臉書上表達對Netflix的感謝，「未來，但願透過Netflix的平台，能讓更多世界各地，關心民主自由的人們，了解香港的民主進程和抗爭歷程。」
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