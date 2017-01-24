發表州情咨文 美國明州州長突昏厥頭撞講台送醫

美國明尼蘇達州州長戴頓（Mark Dayton），演說到一半突然昏倒。（美聯社）

2017-01-24 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕69歲的美國明尼蘇達州州長戴頓（Mark Dayton）當地時間23日晚間在州議會發表一年一度的「州情咨文」演說，當講到最後時突然在議事台上昏倒，嚇得一旁的副州長及議事人員見狀立刻扶著戴頓，並隨即送醫急救。

綜合外電報導，69歲的戴頓走進會議廳時就出現步伐不穩的狀況，他還開玩笑自我解嘲；不料，他進行「州情咨文」演說大約40分鐘時，戴頓演說到一半停下來喝水，正要繼續演說，才剛說幾個字後，突然昏厥，頭部撞到講台，引起現場一片嘩然，當時坐在旁邊的副州長及議事人員立刻一擁而上將他扶著，並隨後將他送醫。