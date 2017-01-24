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防範北韓射導彈 南韓增派神盾艦監控

為追蹤、監控北韓洲際導彈的一舉一動，南韓海軍增派神盾艦前往朝鮮半島東部海域。圖為神盾艦「世宗大王號」。（圖擷取自韓聯社）

2017-01-24  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻繁試射飛彈讓東北亞局勢陷入緊張，南韓軍方人士表示，目前南韓海軍已增派一艘神盾艦前往朝鮮半島東部海域，為的就是要追蹤、監控北韓洲際導彈的一舉一動。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓海軍的神盾艦裝備SPY-1D多功能彈道防禦雷達，可同時探測1000多個目標，並同時攻擊20個目標。北韓在2012年12月發射長程導彈時，南韓神盾艦「世宗大王號」在導彈發射後的54秒便成功追蹤到導彈軌跡，比美國及日本的神盾艦更快。南韓海軍在增派神盾艦後，目前在朝鮮半島東部海域進行監控任務的神盾艦共有2艘。

另外，除了韓軍，美國與日本也動用各項武器裝備監控北韓洲際導彈，美軍X波段雷達本月9日抵達西太平洋海域執行相關任務，美國及日本的神盾艦都在朝鮮半島東部海域執行監控任務。

根據韓美兩國研判，北韓近期製造2枚新型車載導彈，正是北韓領導人金正恩在新年賀詞中聲稱準備試射的洲際導彈，未來發射的可能性升高。

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