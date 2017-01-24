擺放「否認南京大屠殺」書 中國全面抵制APA HOTEL

中國旅遊局表示，將全面停止與APA合作。（圖片擷取自「APA HOTEL」官網）

2017-01-24 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店「APA HOTEL」因為在客房內放置「否認南京大屠殺」的書籍，受到中國民眾抗議、抵制。如今這起風波升高為國家層級，中國國家旅遊局表示，已要求國內旅遊機構全面停止與APA合作。

綜合媒體報導，中國國家旅遊局新聞發言人張利忠表示，APA的作為是對中國旅客的挑釁，違反旅遊業的基本功德，國家旅遊局當時也第一時間向日方反應，要求將該書撤除。但集團執行長元谷外志雄表示，該書是根據事實所撰寫成的，為了使更多人了解歷史的真相，不會將書從客房內撤除。

對此，張利忠提到，國旅局已要求國內旅遊企業與商務平台全面停止與APA合作，包括不再將APA作為地接酒店，以及下架所有宣傳廣告，並呼籲中國遊客抵制。