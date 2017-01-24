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川普登《查理周刊》封面 網友笑不出來...

2017-01-24  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕2015年遭受血洗式攻擊的法國《查理周刊》（Charlie Hebdo）走過陰霾後，依舊不改諷刺時事的本色，更在去年十二月進軍德國、推出德文版。《查理周刊》德文版最新一期的封面諷刺對象為新任美國總統川普。

《查理周刊》以一貫的插圖方式畫出川普在幾個按鈕前抉擇的樣子，而按鍵的選項為幾樣「飲品」以及「核彈」，暗諷不受控的川普登上總統寶座握有核彈密碼以後，對於世界整體局勢投下未知數。

一名旅居柏林的台灣網友將此封面PO在臉書上，有網友回應：「太真實了笑不出來」、「川普是真心在熱飲跟核彈之間考慮」。

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  • 《查理周刊》德國版新一期的封面諷刺對象是美國總統川普，周刊畫出川普在幾個按鍵前猶豫，按鍵選項是飲品及核彈。（圖截自網路）

    《查理周刊》德國版新一期的封面諷刺對象是美國總統川普，周刊畫出川普在幾個按鍵前猶豫，按鍵選項是飲品及核彈。（圖截自網路）

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