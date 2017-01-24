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川普兒上學考驗紐約交通 「滾動式封街」降衝擊...

2017-01-24  15:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的小兒子巴倫，25日將回學校上課，身為第一家庭成員，維安工作馬虎不得，即使是上下學，都要封路護送，但此舉恐干擾紐約交通。對此，紐約市警局打算透過「滾動模式封街」，降低交通不便的衝擊。

綜合媒體報導，巴倫就讀的學校，因召開教師會議，全校學生停課，25日再行上課，而巴倫的上學問題，卻讓紐約市警局大傷腦筋，因為按照慣例，第一家庭成員即使是上下學，都要封路護送，但此舉恐致紐約交通堵塞。

對此，紐約市警局打算採用「滾動模式封街」，等護送巴倫上學的車隊通過後，交警隨即解除管制，降低交通不便的衝擊。另外，基於維安考量，美國特勤局會不時調整巴倫上學路線，但是否有效，仍待巴倫上學後才能驗證。

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  • 美國總統川普的小兒子巴倫因就學問題，與母親繼續留在紐約。（美聯社）

    美國總統川普的小兒子巴倫因就學問題，與母親繼續留在紐約。（美聯社）

  • 巴倫身為第一家庭成員，任何大小事，維安工作皆馬虎不得。（美聯社）

    巴倫身為第一家庭成員，任何大小事，維安工作皆馬虎不得。（美聯社）

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