川普兒上學考驗紐約交通 「滾動式封街」降衝擊...
2017-01-24 15:22
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的小兒子巴倫，25日將回學校上課，身為第一家庭成員，維安工作馬虎不得，即使是上下學，都要封路護送，但此舉恐干擾紐約交通。對此，紐約市警局打算透過「滾動模式封街」，降低交通不便的衝擊。
綜合媒體報導，巴倫就讀的學校，因召開教師會議，全校學生停課，25日再行上課，而巴倫的上學問題，卻讓紐約市警局大傷腦筋，因為按照慣例，第一家庭成員即使是上下學，都要封路護送，但此舉恐致紐約交通堵塞。
對此，紐約市警局打算採用「滾動模式封街」，等護送巴倫上學的車隊通過後，交警隨即解除管制，降低交通不便的衝擊。另外，基於維安考量，美國特勤局會不時調整巴倫上學路線，但是否有效，仍待巴倫上學後才能驗證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 敘和談持續 可能發表共同文件
- 《BBC》播巴士衝撞市集 情節近恐襲挨批
- 白虎拒表演挨打見血 強國動物園：沒虐待
網友回應
熱門新聞
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 中職》胡金龍陪家扶中心小朋友吃飯 新約確定拖過年
- 核三清晨傳跳機 幸無輻射外洩
- 孔侑夯爆 廣告多到2個月才拍得完
- 女嬰遭父摔死 今相驗父遭函送
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 李富城挺郭冠英領18％ 網友怒罵：吸血蟲
- 台泥明年改選 各家族恐搶食
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限
- 5知名溫泉旅館 給客人泡「地表水」
- 國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外
- 鄉長任內涉收回扣案 水利會長判10年定讞
- 終於！林志玲爆熱戀中 甜認「新朋友」追求ing
- 核三廠1號機故障...全台核電2/3再度停擺
- 蔡正元嗆馬破壞體制 馬辦：惡意攻擊
- 餐飲大亨 潑汽油想燒股東
- 弔唁辜成允 林伯豐、嚴凱泰表震驚、難過
- 催生楊冪第二胎？公公妙回2個字
- 超強副業！女警下班變內衣模特兒 罪犯：逮捕我！
- 懷第二胎？A-Lin燦笑摸肚回應....
- 拉K飄異味 鄰居報警查獲槍、毒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Steve Chan enters race for KMT chair
- 台鐵推阿里山郵輪式行程 部落體驗不插電咖啡烘焙
- 國民黨2月回聘黨工 禁用解凍黨產支薪
- 被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬
- NBA》甜瓜恐跌出明星賽 「沒入選就當放7天假」
- 只要把這件事做好 研考會主委：柯P民調回5成
- 丁噹登紅館開唱 譚詠麟驚喜獻禮
- 好消息！高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉
- 偷吃多名女子 前夫暗諷珊卓布拉克當時也外遇！
- 民調下跌因小燈泡？ 柯P打臉曲兆祥
- 三大法人買超115億 外資買超123億
- 〈愛的選擇題〉選老公 有撇步
- 創新高 燕巢蜜棗每公斤700元
- 鄭俊英甩開偷拍醜聞 3月登台唱清點「財產」
- 台聯邀請 熱比婭允訪台
- 物理界40年黑洞戰爭 台大模擬類比可望破解
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普兒上學考驗紐約交通 「滾動式封街」降衝擊...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分