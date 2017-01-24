川普退出TPP 《彭博》：送中國大禮

彭博認為，川普退出TPP，等於是送給中國一份大禮。（法新社）

2017-01-24 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）命令。對此《彭博》發表評論，此舉等於送中國一份大禮，可望讓中國填補的政治、經濟上的真空，美國在亞洲地區的威信也將重挫。

報導引用Albright Stonebridge集團副總裁Eric Altbach說法，「現在美國有馬、中國也有馬，但美國的馬現在已經放牧，不能回到比賽，（川普）此舉是送給中國大禮，他們如今可藉此以貿易自由化領導人自居。」

文中指出，川普政府決定退出TPP，但中國國家主席習近平正加大全球化與自由貿易的支持。上週習近平在世界經濟論壇也表示，川普的保護主義，「是把自己鎖在黑暗房間」。

目前中國正倡導區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的16國貿易協定，該協定不包含美國，習近平與其他中國領導人，想趁川普實施貿易保護政策時，增加與菲律賓、馬來西亞等傳統美國盟友的關係。

報導認為，此舉無疑是重擊前總統歐巴馬將美國外交政策中心從中東轉移到亞洲的各種努力。即便能提振美國製造業，但美國在亞洲威信將重挫。