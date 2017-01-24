| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 國際

川普退出TPP 《彭博》：送中國大禮

彭博認為，川普退出TPP，等於是送給中國一份大禮。（法新社）

2017-01-24  14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）命令。對此《彭博》發表評論，此舉等於送中國一份大禮，可望讓中國填補的政治、經濟上的真空，美國在亞洲地區的威信也將重挫。

報導引用Albright Stonebridge集團副總裁Eric Altbach說法，「現在美國有馬、中國也有馬，但美國的馬現在已經放牧，不能回到比賽，（川普）此舉是送給中國大禮，他們如今可藉此以貿易自由化領導人自居。」

文中指出，川普政府決定退出TPP，但中國國家主席習近平正加大全球化與自由貿易的支持。上週習近平在世界經濟論壇也表示，川普的保護主義，「是把自己鎖在黑暗房間」。

目前中國正倡導區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的16國貿易協定，該協定不包含美國，習近平與其他中國領導人，想趁川普實施貿易保護政策時，增加與菲律賓、馬來西亞等傳統美國盟友的關係。

報導認為，此舉無疑是重擊前總統歐巴馬將美國外交政策中心從中東轉移到亞洲的各種努力。即便能提振美國製造業，但美國在亞洲威信將重挫。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： TPP 中國 川普 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：川普退出TPP 《彭博》：送中國大禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.