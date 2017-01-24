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太辣了！ 杜拜5星級飯店禁辣模拍照打卡

辣模拍照打卡上傳網路，這些照片卻讓酒店相當頭痛。（圖取自每日郵報）

2017-01-24  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜豪華酒店華爾道夫（Waldorf Astoria）抱怨辣模們太愛拍照打卡上傳網路，破壞他們老少咸宜、適合闔家光臨的形象。

《每日郵報》報導，5星級的華爾道夫酒店，近日禁止俄羅斯辣模們在酒店打卡上傳照片。一晚要價1000英鎊（約新台幣39000元）的酒店套房，由於設施華麗高檔，相當受到辣模們喜愛。一群辣模為代言時尚品牌到此地拍照，酒店抱怨這些照片毀壞了他們的形象。

報導指出，酒店發言人表示，他們是在阿拉伯國家，最近接到許多家長的抗議。他們不希望酒店出現在社交媒體上，充斥著一群擺著性感姿勢的半裸女孩。

辣模們在酒店開心拍照。（圖取自每日郵報）

辣模的照片，使酒店最近接到許多家長的抗議。（圖取自每日郵報）

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