擁130公分美腿 澳洲女挑戰長腿世界紀錄

雅瑟從15歲開始擔任模特兒，她的雙腿曾拍過許多褲襪廣告。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-24 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多女生都想要一雙修長的美腿，但其實有雙長腿未必是好事。澳洲一名女子曾擔任模特兒，擁有51.5吋（130.81公分）的長腿，因為和第一名的長度非常接近，希望經過準確及正式的測量後，能打破《金氏世界紀錄》（Guinness World Records），成為世界第一長腿。但該女子抱怨，擁有長腿讓她非常難購買衣服，而且在求職上也非常困擾。

綜合媒體報導，39歲雅瑟（Carolina Arthur）過去曾擔任過模特兒，現在是一名皮膚治療師。她身高6呎2吋（187.96公分），卻擁有51.5吋（130.81公分）的長腿，雙腿長度佔據身高的69%，擁有2名兒女的她，被兒女形容是「人肉摩天樓」。

雖然雅瑟有意打破世界第一的記錄，但根據《金氏世界紀錄》記載，俄羅斯女子潘克拉托娃（Svetlana Pankratova）擁有世界最長腿記錄，長度為51.9吋（約131.82公分）。雅瑟希望經過《金氏世界紀錄》的準確測量後，能夠打破這名俄國女子的記錄。

雅瑟表示，擁有長腿的她，從15歲開始擔任模特兒，許多褲襪廣告都用上她的雙腿，但她在生活上卻有些不便，像是非常難買衣服，而且因為太高不符合澳洲模特兒工作標準，大部分的工作都接不到。雅瑟指出，她曾因為擁有長腿感到尷尬，而且認為自己不夠漂亮無法吸引異性，但現在她則是對自己的身體充滿自信。

雅瑟擁有51.5吋（130.81公分）的長腿。（圖擷取自DailyMail）

39歲的雅瑟（Carolina Arthur）過去曾是模特兒。（圖擷取自DailyMail）