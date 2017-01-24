中國航母照抄俄國舊設計 專家：連缺點都複製

俄國航空母艦庫茲涅佐夫號。（圖片擷取自網路）

2017-01-24 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧艦日前進行遠洋訓練引發關注，中國首艘自製航母也即將完工。軍事評論家指出，此艘航母以70年代俄製航母為藍本，「連缺點都複製」。

根據《蘋果日報》報導，中國出身，現為加拿大人的《漢和》防務評論主編平可夫表示，中國自製的001A型航空母艦，採用的範本是俄國庫茲涅佐夫（Kuznetsov）號，屬於70年代的設計，與遼寧號是同一等級。

平可夫談到，庫茲涅佐夫號在去年11月打擊IS時，不但沒有發揮作用，反而還損失Su33戰鬥機、MiG29UB各一架，直言「今日的庫茲涅佐夫，就是明日的001A型航母」。

平可夫提到，依照001A型航母的外型、尺寸來看，完全是庫茲涅佐夫號的複製品，也因為是70年代的產物，中國並沒有更改已過時的設計，可說是連缺點都複製。