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不滿川普拒公布報稅表 維基解密揪團檢舉

2017-01-24  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的報稅資料不公開風波延燒，「維基解密」（Wikileaks）在推特上表示，歡迎擁有資料者洩密，可以由該網站公開，獲得逾萬網友力挺。

綜合媒體報導，白宮請願網站目前已有超過20萬人連署，要求川普公開完整報稅紀錄，但美國白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）22日卻表示，川普不會公開報稅表，「人民並不在乎這問題」。

康威的說詞不僅違背事實、承諾，惹惱許多美國民眾，也打破自1976年來，歷屆美國總統一慣作法。此舉也引起川普勝選「最佳助攻手」維基解密（Wikileaks）不滿，公開發文表態，「歡迎擁有資料者洩密，維基解密可以協助公開」，力搏川普陣營。

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  • 川普將不公開報稅資料，引發美國民眾撻伐。（路透）

    川普將不公開報稅資料，引發美國民眾撻伐。（路透）

  • 維基解密表示，歡迎擁有川普報稅資料者，可以提供給該網站公開。（圖擷取自「維基解密」推特）

    維基解密表示，歡迎擁有川普報稅資料者，可以提供給該網站公開。（圖擷取自「維基解密」推特）

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