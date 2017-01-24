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川普、歐巴馬同台 完美詮釋「上班、放假兩樣情」

就職大典上，歐巴馬夫婦互動熱絡、態度輕鬆，反觀川普夫婦則十分嚴肅，甚至有網友說「川普看起來像被罰站」。（資料照，路透）

2017-01-24  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統就職大典上，兩任總統歐巴馬及川普、加上兩人的妻子，四人同台的畫面在典禮結束後仍然引起討論。

卸任的前總統歐巴馬及太太蜜雪兒在典禮上互動熱絡、臉上不時掛著情鬆的笑容，而新任總統川普及第一夫人梅蘭妮亞在旁邊則顯的神情嚴肅、肢體僵硬，許多網友笑稱，這是「開始放假和開始上班」的兩種心情，認為兩任總統完美詮釋了兩者的差距，還有網友說，川普夫婦就像被罰站的小學生。

美國前後兩任總統在這次就職大典上的心情大不同，上任的川普一臉嚴謹、卸任的歐巴馬則一派輕鬆。（資料照，路透）

許多網路平台上流傳了一張川普與歐巴馬夫婦的合照並且配上「開始上班根開始放假的區別」註解，讓許多網友笑稱非常寫實。（圖截自網路）

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