川普退出TPP 加國學者：中國是最大贏家

川普23日簽署行政命令，正式退出TPP，加拿大學者派里斯認為川普此舉之下，最大的贏家是中國。（美聯社）

2017-01-24 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP），出現正反兩面意見，美國民主黨議員桑德斯（Bernie Sanders）力挺川普這項決定，加拿大學者派里斯（Roland Paris）則認為川普此舉之下，最大的贏家是中國。

根據美國《商業內幕》報導，曾任加拿大總理杜魯道外交政策顧問的學者派里斯（Roland Paris）表示，川普退出TPP，又考慮重新協商北美自由貿易協定的條件，這會讓中國成為最大贏家，他強調：「歷史學家會回顧川普撤銷TPP，這將成為美國喪失全球領導權的里程碑，而最大贏家就是中國。」與川普同黨的的亞利桑那州參議員麥肯（John McCain）也對此表達反對立場，強調川普此舉是「嚴重錯誤」，將對美國經濟造成長久影響。

不過佛蒙特州民主黨議員桑德斯（Bernie Sanders）則力挺川普，表示過去30年來美國簽署一連串貿易協定，讓美國流失數百萬個工作，削價競爭也導致美國勞工工資降低，只要川普新政策有利於美國工人，未來將會很高興地與川普合作。另外，俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）也讚揚川普此舉。