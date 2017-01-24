英媒爆導彈誤射美國 首相梅伊裝聾作啞挨批

工黨黨魁柯賓表示，導彈誤射並隱瞞，是災難性的錯誤。左為梅伊、右為柯賓。（組合圖，法新社、美聯社）

2017-01-24 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體日前爆料，官方隱瞞英國三叉戟核潛艇「復仇號」，誤射三叉戟II D5導彈飛向美國，引發軒然大波，首相梅伊（Theresa May）也避而不談。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）怒轟，導彈誤射是「災難性錯誤」。

綜合媒體報導，英國皇家海軍三叉戟核潛艇「復仇號」2016年6月試射時，1枚裝有核彈頭的三叉戟II D5導彈，原本指向非洲，最後卻誤射美國佛羅里達州，所幸沒有釀禍，因茲事體大，英國政府封鎖消息，不料卻被《星期日泰晤士報》揭發，登上全球各大媒體版面。

根據《衛報》報導，梅伊不僅接連遭保守黨黨魁、勞工黨與蘇格蘭民族黨砲轟，下議院議員也要求她公開事實真相，柯賓怒轟，導彈誤射是「災難性錯誤」，尤其它竟朝英國盟友美國飛行。