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原始部落吃猴子、巨嘴鳥 為生存雙腳長成這樣…

Huaorani人為了在雨林中生存，腳的形狀與一般人不同。（圖擷取自每日郵報）

2017-01-24  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲厄瓜多東部雨林裡住著一群人，他們以猴子、野豬、巨嘴鳥為食，為了在叢林中生存，他們的腳掌又平又大，甚至有許多人擁有6跟腳趾。然而他們也面臨了許多原始部落共同的問題：激烈的現代文化衝擊。

《每日郵報》報導，原始部落Huaorani不到4000人，他們居住在厄瓜多東部的熱帶雨林。英國攝影師Pete Oxford到雨林中與Huaorani人相處，拍下許多精彩照片。Pete Oxford指出，Huaorani的男人負責狩獵，女人負責撫養小孩，他們用吹箭和長矛獵捕獵物。

報導指出，Pete Oxford說Huaorani受到附近石油開採與生態保護區等現代產物的衝擊，這些在地文化與知識的喪失讓Pete Oxford感到沮喪。

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  • Huaorani人捕獵猴子。（圖擷取自每日郵報）

    Huaorani人捕獵猴子。（圖擷取自每日郵報）

  • Huaorani人烤野豬。（圖擷取自每日郵報）

    Huaorani人烤野豬。（圖擷取自每日郵報）

  • 巨嘴鳥是Huaorani的獵物之一。（圖擷取自每日郵報）

    巨嘴鳥是Huaorani的獵物之一。（圖擷取自每日郵報）

  • 女性撫養小孩，流行帶著大大的耳環。（圖擷取自每日郵報）

    女性撫養小孩，流行帶著大大的耳環。（圖擷取自每日郵報）

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