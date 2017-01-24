美國智庫：把中共吹捧為全球化旗手是錯誤
2017-01-24 11:13
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在就職時保證「美國優先」後，23日宣布退出跨太平洋夥伴關係協議（TPP），被視為走向孤立主義，不再積極參與國際事務。中共外交部國際經濟司長張軍表示，中國願承擔領導世界的角色。但此論述遭到美國智庫批評，「把中國吹捧為全球化旗手將是個錯誤。」
日前中共國家主席習近平在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演講提到，只有國際合作才能解決問題。習近平說，各國要反對孤立主義，顯示北京願意在國際舞台上發揮更大作用。中共外交部國際經濟司長張軍表示，中國無意領導世界，但如果其他國家想後退，中國有可能不得不承擔起這一角色。
美國智庫「美國外交關係協會」亞洲事務部主任易明（Elizabeth Economy）指出，「習近平正走在一條危險的道路上」，雖然許多人對中國擔任世界領導者表示支持，但無論美國選擇哪條路，把中國吹捧為全球化旗手將是個錯誤。
易明表示，表面上中國參與全世界氣候變化、伊波拉病毒和北韓核武問題，但事實上是在其他國家積極推動下，甚至是在對中國羞辱之下才做了正確的事情的。像是中國在對抗伊波拉病毒的開始階段，其援助規模甚至不如古巴，最後中國資金援助額也只有美國的3%。
易明認為，要擔任全球領導者，必須要摒棄以自己的國家利益為優先的原則。目前全球的難民問題，雖然美國做得也不好，但是習近平在表面上說局面令人痛心，卻也沒有對此危機做出承諾。
易明最後說道，中國也許在某些方面言行一致，可成為未來全球化的拯救者，但全球領導者地位的取得必須來自優良的行為，而不是被逼迫的。她說，「這個世界必須認識到具有中國特色的全球化就絕對不是全球化了。」
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