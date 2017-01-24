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是在拍恐怖片嗎...你還記得這些「網紅」袋鼠嗎？

（擷取自YouTube）這隻袋鼠頻頻以雙爪擊向落地窗，嚇得女屋主花容失色。

2017-01-24  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕大家還記得曾以一身超猛筋肉暴紅的袋鼠羅傑嗎？近來又有段影片在網路瘋傳，一隻高壯袋鼠站在落地窗前，頻頻以怒張的雙爪拍擊玻璃，發出「砰砰」巨響，把女屋主嚇壞了。以下整理了一系列「網紅袋鼠」的影片，一起來回顧這些可愛（？）的動物吧！

怪鼠咒怨

影片可見，這隻袋鼠站起來比人還高，牠不時以詭異的神情窺視屋內的人，並伸爪重擊玻璃發出巨響，讓拍攝者最後驚惶逃開，不願與牠對視。

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人鼠PK，誰贏？


（擷取自YouTube）


（擷取自YouTube）

去年底澳洲有位老兄為了救出遭野生袋鼠鎖喉的愛犬，以右拳朝袋鼠揮去，準確命中其頭部，整段過程全被錄下PO網，引起熱議。不過，爆紅後這名男子「動物園管理員」的身分也被起底，因此廣受動保人士譴責，更要求動物園加以處分或開除。

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袋鼠VS山羊，都幾？


（擷取自YouTube）


（擷取自YouTube）

除了跟人打，袋鼠的對手還有其他野生動物。這隻袋鼠被拍下與一隻成年雄山羊「過招」，過程中袋鼠主動出擊，掄起前爪與後腳對著山羊就是一頓痛揍，打得牠節節敗退，最後只能黯然逃離現場。

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「浩克袋鼠」羅傑


（擷取自臉書）


（擷取自臉書）

不過，講到袋鼠網紅大家最有印象的應該還是「魔鬼筋肉鼠」羅傑。渾身誇張肌肉，曾以握爆鐵桶一舉成名，於全球各地有著無數粉絲。健身控看了羅傑的誇張二頭肌，應該會想多做兩組握舉吧（汗）

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羅傑二號


（擷取自攝影師IG）


（擷取自攝影師IG）

繼羅傑之後，去年底也有一隻袋鼠因超誇張的肌肉線條聞名網路。這隻野生雄袋鼠在西澳被攝影師William Thomsen拍下，威風凜凜的英姿成功吸引眾人目光，網友們也紛紛將牠封為「羅傑第二」。

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相關關鍵字： 恐怖片 澳洲 筋肉 網搜 羅傑 蒐奇 袋鼠
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標題：是在拍恐怖片嗎...你還記得這些「網紅」袋鼠嗎？


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