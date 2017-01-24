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川普主張「美國優先」中國：願意承擔世界領袖

2017-01-24  10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普主張「美國優先」，被外界視為美國將不再積極參與國際事務的徵兆。中國外交部官員表示，如有需要，中國願意承擔世界領袖的角色。不過，這樣的發言卻被網友揶揄：「世界願意嗎？」

根據《BBC》報導，在川普重申美國優先，以及中國領導人習近平，在上週於瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」中，提到國際合作與全球化的重要性後，中外交部國際經濟司司長張軍昨日聲稱，「如果被要求扮演世界領袖的角色，那中國願意承擔。」

張軍還提到，「若真的發生這樣的情況，那是因為前方的領先者退縮，留給了中國一個位置。」他還強調，中國目前是全球第二大經濟體，其他國家也依賴著中國經濟成長。

不少網友對這樣的言論感到不以為然，紛紛留言表示，「 一個獨栽國家做世界領導？」「其他國家說不需要」、「本年度最佳笑話？」「一個剛剛禁VPN的國家說起來真的好有說服力」、「世界願意嗎？」

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  • 美國總統川普主張「美國優先」。（彭博社）

    美國總統川普主張「美國優先」。（彭博社）

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