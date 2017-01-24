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送員工自家手機被半價轉售 公司回應更狂！

格力董事長董明珠曾大摔自家手機，試圖證明其品質。（圖取自騰訊）

2017-01-24  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國格力電器公司過年送員工自家手機，卻傳出被員工以半價在網路上轉售。對此格力董事長回應「可能性不大」，因為公司要員工過年後使用。

綜合媒體報導，格力年末贈送自家手機給員工，但在一些網路交易平台上，格力手機出售量增加，價格還比正品低相當多，正品價格約在3300元，網路上出售的手機則大多在2000元以下，甚至到1600元的低價。中媒懷疑，是不是員工把年終禮物拿去賤價轉賣。

對此，格力回應：「格力為員工發手機可不是單純的福利，而是要員工過完年後真正用起來，所以格力員工發了手機到網上賣是不大可能的」。

先前媒體曾報導，對於要員工使用自家手機，格力董事長董明珠表示，「我就是強制又怎麼樣？」他認為員工沒用自家手機就是對產品不信任，這麼一來將無法被市場認可。

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