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拿川普兒子開玩笑 《週六夜現場》編劇丟工作

2017-01-24  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普爭議不斷，外界甚至將部分砲火指向他的小兒子巴倫（Barron Trump）。美國老牌綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）一名編劇，因為在推特上拿巴倫開玩笑，已經遭到電視台停職。

該名編劇名叫凱蒂瑞奇（Katie Rich），她上週五在推特上拿巴倫開玩笑，寫說：「巴倫將是美國首位在家自學的槍手。」

這番言論引起不少批評，瑞奇不久後將文章刪除並關閉推特帳號。她在週一發文道歉，強調「我對於發表攻擊性的言論深感抱歉且後悔。」但她仍被電視台停職。

美國前總統柯林頓的女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）也在推特上替巴倫抱不平，「巴倫川普應該得到與一般孩子相同的待遇與機會」，但她同時表示，「為孩子挺身而出的同時，也代表著反對川普傷害孩子的政策。」

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  • 隨著川普就職總統，兒子巴倫也成為熱門話題之一。（彭博社）

    隨著川普就職總統，兒子巴倫也成為熱門話題之一。（彭博社）

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