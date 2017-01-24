拿川普兒子開玩笑 《週六夜現場》編劇丟工作
2017-01-24 11:31
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普爭議不斷，外界甚至將部分砲火指向他的小兒子巴倫（Barron Trump）。美國老牌綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）一名編劇，因為在推特上拿巴倫開玩笑，已經遭到電視台停職。
該名編劇名叫凱蒂瑞奇（Katie Rich），她上週五在推特上拿巴倫開玩笑，寫說：「巴倫將是美國首位在家自學的槍手。」
這番言論引起不少批評，瑞奇不久後將文章刪除並關閉推特帳號。她在週一發文道歉，強調「我對於發表攻擊性的言論深感抱歉且後悔。」但她仍被電視台停職。
美國前總統柯林頓的女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）也在推特上替巴倫抱不平，「巴倫川普應該得到與一般孩子相同的待遇與機會」，但她同時表示，「為孩子挺身而出的同時，也代表著反對川普傷害孩子的政策。」
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