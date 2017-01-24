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美、中貿易不對等 白宮：將重新審視雙邊貿易

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，美國重視中國市場，但他警告，美國將重新評價雙方的貿易關係。（路透）

2017-01-24  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日宣布正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP），引發世界各國關注，也使外界好奇未來美國對中國的貿易政策。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，美國對中國市場相當重視，但美國也將重新評價雙方的貿易關係，因為雙邊貿易關係並不對等。

綜合媒體報導，史派瑟說，中國對美國商品和服務是巨大的市場，但這也是個很嚴重的市場問題。史派瑟表示，在許多情況下，美國與中國並不是雙向的關係，中國的企業和個人可以輕易地訪問美國，並銷售他們的產品，但是美國金融業、服務業和製造業，或是與美、中間的智慧財產權問題，都不是雙向關係。

史派瑟表示，他了解中國市場和美國想要進入這個市場的期待，但他也關心美國在進入中國市場時受到的對待。他說，「我們需要重新審視這個問題」。他說，川普重視中國市場。

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