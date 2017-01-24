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川普簽署退出TPP 白宮：美國貿易政策新時代

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，美國退出TPP「象徵著美國貿易政策的新時代即將來到」。（法新社）

2017-01-24  08:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，此舉「象徵著美國貿易政策的新時代即將來到」。

川普除了簽署退出TPP，還表明將重新協商北美自由貿易協定（NAFTAN）。川普說，美國討論退出TPP已久，這是對美國勞工有益的事。

白宮發言人史派瑟說，川普退出TPP是象徵美國貿易政策新時代，將美國勞工擺在第一位，並且美國將致力於與全球經濟夥伴建立「雙邊貿易關係」，確保美國在交易中獲得的利益。

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