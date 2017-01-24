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白虎拒表演挨打見血 強國動物園：沒虐待

白虎臉上出現傷口。（圖取自YouTube）

2017-01-24  08:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間以動物雜技為噱頭的動物園，日前傳出虐待動物情事。有民眾錄下馴獸師鞭打不想表演的白虎，還讓白虎受傷、落水。

民眾錄下影片指出，杭州野生動物世界虐待動物。影片中，白虎不想表演，馴獸師便拿鞭打牠。白虎被逼落水中，其他同伴想要上前關心，卻被馴獸師驅離，影片中清晰可見白虎臉上出現傷口。

雖然園方表示，這是偶發事件，不是虐待動物。但網友並不領情，紛紛到動物園的官方微博留言痛批「我把你牙拔光，拿鞭子抽你開心嗎」、「你們表演慾那麼強，為什麼不扒光衣服，用鞭子抽自己」、「真丢浙江人的臉」。

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  • 白虎遭馴獸師鞭打。（圖取自YouTube）

    白虎遭馴獸師鞭打。（圖取自YouTube）

  • 白虎落水，同伴上前關心。（圖取自YouTube）

    白虎落水，同伴上前關心。（圖取自YouTube）

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標題：白虎拒表演挨打見血 強國動物園：沒虐待


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