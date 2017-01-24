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重燃希望！義大利雪崩救出3隻小牧羊犬

義大利山區的瑞格皮亞諾飯店日前遭雪崩活埋，當地警消近日來救出9名生還者，搜救隊又在昨天救出3隻小牧羊犬。（歐新社）

2017-01-24  07:42

〔即時新聞／綜合報導〕義大利18日一連發生3次規模5以上的強烈地震，造成山區的瑞格皮亞諾飯店（Hotel Rigopiano）30餘人遭雪崩活埋，當地警消近日來救出9名生還者。有外媒報導指出，搜救隊於當地時間23日在現場救出3隻小牧羊犬，讓搜救現場重新燃起希望。

綜合外媒報導，現場救援人員表示，他們在雪崩掩埋的飯店鍋爐房內發現3隻小牧羊犬，並順利將牠們救出，在雪崩多天後還能發現存活的小狗，代表救難現場還有足夠的氧氣可讓被活埋的人存活下去。但就在救出小狗後，救援人員卻又挖出一具女性遺體，讓死亡人數增加到7人。

救難隊的發言人則表示，他們正加緊進度挖掘，但也坦承現場環境越來越不利救難工作。另外，先前被救出的第一位傷者已在當地時間23日出院，但有多人仍住院治療。

現場救援人員表示，他們在雪崩掩埋的飯店鍋爐房內發現3隻小牧羊犬，並順利將牠們救出。（美聯社）

救難隊的發言人則表示，他們正加緊進度挖掘，但也坦承現場環境越來越不利救難工作。（路透社）

現場救援人員表示，在雪崩多天後還能發現存活的小狗，代表救難現場還有足夠的氧氣可讓被活埋的人存活下去。（法新社）

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