| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 國際

白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武

白宮發言人史派瑟首度舉行媒體簡報，當場表示美國將阻止中國在南海宣示主權，並會保障各國在南海的國際利益。（法新社）

2017-01-24  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在南海擴張軍武，造成東南亞局勢緊張。有外媒報導指出，美國總統川普上任以來，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）於當地時間23日首度舉行媒體簡報，當場表示美國將阻止中國在南海宣示主權，並會保障各國在南海的國際利益。

綜合外媒報導，白宮發言人史派瑟在簡報中表明，美國將阻止中國在南海爭議性海域填海造島的堅定立場，他說到，美國將在南海捍衛國際利益，如果南海島礁的位置確實位於國際海域上，並非中國領土一部分，那他們將確保國際利益不被任何一個國家所侵占。

另外，史派瑟還提到，中美兩國之間並不是互利互讓的關係，因為不少中國企業很容易進入美國市場販售商品，但美國銀行業要在中國營運卻會受到很多限制，加上美國企業的智慧財產權也很難獲得保障，這個狀況必須加以檢討改善。

近年來中國不斷在南海擴張武備，造成東南亞局勢緊張。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南海 川普 白宮 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.