白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武

白宮發言人史派瑟首度舉行媒體簡報，當場表示美國將阻止中國在南海宣示主權，並會保障各國在南海的國際利益。（法新社）

2017-01-24 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在南海擴張軍武，造成東南亞局勢緊張。有外媒報導指出，美國總統川普上任以來，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）於當地時間23日首度舉行媒體簡報，當場表示美國將阻止中國在南海宣示主權，並會保障各國在南海的國際利益。

綜合外媒報導，白宮發言人史派瑟在簡報中表明，美國將阻止中國在南海爭議性海域填海造島的堅定立場，他說到，美國將在南海捍衛國際利益，如果南海島礁的位置確實位於國際海域上，並非中國領土一部分，那他們將確保國際利益不被任何一個國家所侵占。

另外，史派瑟還提到，中美兩國之間並不是互利互讓的關係，因為不少中國企業很容易進入美國市場販售商品，但美國銀行業要在中國營運卻會受到很多限制，加上美國企業的智慧財產權也很難獲得保障，這個狀況必須加以檢討改善。