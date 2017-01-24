盧比歐點頭 提勒森任國務卿案可望過關
2017-01-24 04:36
〔中央社〕美國共和黨籍參議員盧比歐已勉強支持川普總統提名的國務卿人選提勒森，使得這位埃克森美孚公司（Exxon Mobil）前執行長幾乎篤定可在今天稍後獲准出任這項最高外交職務。
盧比歐（Marco Rubio）說，他對提勒森（Rex Tillerson）近來在國會就俄羅斯等國問題作出的答覆感到不放心，但他最後還是決定，會在表決時予以支持，以示尊重川普。
盧比歐在參院外交委員會就提勒森人事案進行表決之前發表聲明說：「我雖然有所保留，還是會在委員會以及院會支持提勒森。」
共和黨主導下的參院預期將在外交委員會表決過後不久，也進行表決。儘管民主黨反對，提勒森還是可望過關。
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