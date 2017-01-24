老布希病情改善 已轉出加護病房

2017-01-24 01:12

〔中央社〕德州休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的醫生今天表示，美國前總統老希的健康狀況正在改善中，目前已轉出加護病房。

現年92歲的老布希因感染肺炎而在這家醫院治療了1個多禮拜。

衛理公會醫院的醫生召開記者會說，現年91歲的前第一夫人芭芭拉．布希也在這家醫院接受了支氣管炎治療，現已出院。