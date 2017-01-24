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同是過來人 雀兒喜盼拜倫有正常童年

2017-01-24  00:30

〔中央社〕美國新第一家庭的小兒子拜倫，在總統就職典禮亮相引起各種回應，包括酸民攻擊。同是過來人的前第一千金雀兒喜發文，期盼拜倫能有正常的童年。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）22日推文寫到，「拜倫（ BarronTrump）必須像每個兒童一樣，擁有當個小孩的機會。」但她不忘攻擊總統川普（Donald Trump），「為兒童挺身而出，同時代表反對川普傷害兒童的政策。」

雀兒喜在鎂光燈下成長，隨父母搬進白宮時只有12歲，瞭解拜倫面臨的壓力。拜倫20日跟著川普家族出席就職典禮和慶祝遊行，一舉一動都是焦點，成為反川普人士和網友揶揄嘲弄的對象。

雀兒喜在推文中也提到反對川普傷害兒童的政策，一般認為，她反對的是川普可能縮減公立學校教育資助，以及鬆綁槍枝進入校園的政策。

民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）意外落敗後，美國輿論關注高知名度的雀兒喜可能循母親希拉蕊的模式，參選紐約州聯邦參眾議員，延續柯林頓家族政治香火。

另一方面，拜倫和父母出席就職活動後，繼續和母親梅蘭妮亞（Melania Trump）留在紐約，待讀完小學，再決定是否遷入白宮。

川普家族的長女伊凡卡（Ivanka Trump）已隨擔任總統資深顧問的丈夫庫許納（Jared Kushner），兩人與雀兒喜的關係不錯。伊凡卡一家5口已遷至華盛頓，第一家庭成員將繼續往來紐約與華府之間。

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