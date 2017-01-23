| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 國際

摔倒奪命！ 香港警隊首位華人處長李君夏不治

2017-01-23  23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港警隊首位華人處長李君夏今（23）日晚間8時許在家中滑倒陷入昏迷，緊急送醫搶救後，晚間9時許宣告不治；李君夏今日逝世，享壽80歲，消息震驚香港社會。

綜合媒體報導，李君夏今日晚間8時15分在位於薄扶林碧瑤灣的家中滑倒後陷入昏迷，緊急送至瑪麗醫院搶救，晚間9時許宣告不治，享壽80歲；李君夏是香港警隊首位華人處長，今日驚傳逝世的消息，震驚香港社會。

李君夏生於1937年，1957年加入香港警隊，1985年成為警隊首位華人副處長，並於1989年成為警務處處長。李君夏出任警務處處長時，是香港治安最為動盪的時期，李君夏1994年從香港警隊退休，其後又擔任香港和黃集團的顧問到70歲。

廣告
  • 香港警隊首位華人處長李君夏今（23）日晚間在家中滑倒昏迷，緊急送醫搶救後仍宣告不治，享壽80歲，消息震驚香港社會。（圖擷取自網路維基百科）

    香港警隊首位華人處長李君夏今（23）日晚間在家中滑倒昏迷，緊急送醫搶救後仍宣告不治，享壽80歲，消息震驚香港社會。（圖擷取自網路維基百科）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 摔倒 逝世 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：摔倒奪命！ 香港警隊首位華人處長李君夏不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.