摔倒奪命！ 香港警隊首位華人處長李君夏不治

2017-01-23 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港警隊首位華人處長李君夏今（23）日晚間8時許在家中滑倒陷入昏迷，緊急送醫搶救後，晚間9時許宣告不治；李君夏今日逝世，享壽80歲，消息震驚香港社會。

綜合媒體報導，李君夏今日晚間8時15分在位於薄扶林碧瑤灣的家中滑倒後陷入昏迷，緊急送至瑪麗醫院搶救，晚間9時許宣告不治，享壽80歲；李君夏是香港警隊首位華人處長，今日驚傳逝世的消息，震驚香港社會。

李君夏生於1937年，1957年加入香港警隊，1985年成為警隊首位華人副處長，並於1989年成為警務處處長。李君夏出任警務處處長時，是香港治安最為動盪的時期，李君夏1994年從香港警隊退休，其後又擔任香港和黃集團的顧問到70歲。