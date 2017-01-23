女教練全被看光光 英國裸體健身班掀熱議

2017-01-23 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕35歲的女教練海倫（Helen Smith）日前推出英國首個裸體健身班，和10位學員全裸練習仰臥起坐、伏地挺身、開合跳等，消息曝光後引起網路熱議。健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作。

綜合媒體報導，英國健身教練海倫21日在南安普敦推出英國首個裸體健身班，和10位33歲至70歲的男女學員共度1小時的全裸時光，一起練習開合跳、伏地挺身、仰臥起坐等動作，1堂課要價8英鎊（新台幣約313元）。

裸體健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作；海倫則表示，裸體健身能幫助教練看清楚學員的姿勢是否正確，學員上完課後也不用再換掉溼答答的健身服裝。

海倫透露，「裸體健身班」是應學員要求而開設的，學員上課前必須先預約，上課時也會特別核對身分；男性上課時要全裸，女性則可以決定是否穿著運動內衣來支撐胸部，未來還會在倫敦繼續開設相關的課程。

「裸體健身班」的消息曝光後，立刻引起網路熱議，網友紛紛留言表示「快告訴我哪裡可以報名」、「女教練絕對是賣點」、「我發現了！只有1個女學員，推測那些男學員到班後一定相當失望」、「我感覺常看到類似的畫面，只是沒有人會特別去宣傳」。