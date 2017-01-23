| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 國際

女教練全被看光光 英國裸體健身班掀熱議

2017-01-23  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕35歲的女教練海倫（Helen Smith）日前推出英國首個裸體健身班，和10位學員全裸練習仰臥起坐、伏地挺身、開合跳等，消息曝光後引起網路熱議。健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作。

綜合媒體報導，英國健身教練海倫21日在南安普敦推出英國首個裸體健身班，和10位33歲至70歲的男女學員共度1小時的全裸時光，一起練習開合跳、伏地挺身、仰臥起坐等動作，1堂課要價8英鎊（新台幣約313元）。

裸體健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作；海倫則表示，裸體健身能幫助教練看清楚學員的姿勢是否正確，學員上完課後也不用再換掉溼答答的健身服裝。

海倫透露，「裸體健身班」是應學員要求而開設的，學員上課前必須先預約，上課時也會特別核對身分；男性上課時要全裸，女性則可以決定是否穿著運動內衣來支撐胸部，未來還會在倫敦繼續開設相關的課程。

「裸體健身班」的消息曝光後，立刻引起網路熱議，網友紛紛留言表示「快告訴我哪裡可以報名」、「女教練絕對是賣點」、「我發現了！只有1個女學員，推測那些男學員到班後一定相當失望」、「我感覺常看到類似的畫面，只是沒有人會特別去宣傳」。

廣告
  • 35歲的女教練海倫日前推出英國首個裸體健身班，和10位學員全裸練習仰臥起坐、伏地挺身、開合跳等，消息曝光後引起網路熱議。（圖擷取自Mail Online）

    35歲的女教練海倫日前推出英國首個裸體健身班，和10位學員全裸練習仰臥起坐、伏地挺身、開合跳等，消息曝光後引起網路熱議。（圖擷取自Mail Online）

  • 英國裸體健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作。（圖擷取自Mail Online）

    英國裸體健身班的學員指出，裸體健身最大的好處，就是能夠看清楚教練的動作。（圖擷取自Mail Online）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健身 教練 英國 裸體
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：女教練全被看光光 英國裸體健身班掀熱議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.