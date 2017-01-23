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杜特蒂會環球佳麗：拜託今天不要結束！

杜特蒂與環球小姐見面，表情略顯害羞。（法新社）

2017-01-23  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕「真希望今天不會結束！」菲律賓總統杜特蒂今天（23日）與84名環球小姐候選人會面時做出上述表示。他今天也難得不罵髒話，還笑說有人要他不能亂講話。

綜合外媒報導，杜特蒂今天與環球小姐候選人見面，他終於不談毒品、不嗆上帝，他直說「上帝真的很棒，我可以把執政的憂慮和全世界的麻煩放到一旁，當我們看到你們（佳麗）時，我們彷彿忘記全宇宙，心中只有你們。」

杜特蒂致詞時也說，他今天只照演講稿念，不會亂罵髒話，「他們告訴我必須注意用詞，尤其是我用來描述所有佳麗的形容詞。」他還用水代酒向佳麗致敬，「敬你們的美麗與睿智，永保安康！」

報導指出，今天芬蘭小姐和瑞士小姐疑似因中暑沒有出席，菲律賓旅遊局局長萬達（Wanda Teo）表示，很多候選人對菲律賓天氣無法適應。除了杜特蒂之外，其他菲律賓官員也感到異常興奮，紛紛與佳麗合照。

杜特蒂開心與環球小姐一一握手。（法新社）

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