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川普宣示反毒 杜特蒂：相信他也會殺毒犯

2017-01-23  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前正式上任，雖然各地出現許多反川普的示威活動，但也有不少人很支持他，菲律賓總統杜特蒂最近就稱讚川普在演說中提到反毒，他更相信川普會將毒犯給殺死。

川普在就職演說中提到，毒品殘害許多生命，無形奪走國家的潛力，美國現在就要中止這種困境。綜合外媒報導，杜特蒂對於川普要打擊毒品相當有信心，他認為川普和他其實相去不遠。

杜特蒂更相信川普，真的會將那些涉入毒品交易的人給殺掉，「川普個性雖然看起來很調皮，但如果他真的那麼調皮，就不會成為億萬富翁。」

報導指出，杜特蒂在川普就職當天，也有打電話給予祝賀。當時川普也祝福杜特蒂和菲律賓政府，成功制止菲律賓的毒品犯罪。

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  • 菲律賓總統杜特蒂相信，川普會將毒犯給殺死。（路透）

    菲律賓總統杜特蒂相信，川普會將毒犯給殺死。（路透）

  • 川普祝福杜特蒂和菲律賓政府，成功制止菲律賓的毒品犯罪。（美聯社）

    川普祝福杜特蒂和菲律賓政府，成功制止菲律賓的毒品犯罪。（美聯社）

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