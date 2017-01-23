川普宣示反毒 杜特蒂：相信他也會殺毒犯
2017-01-23 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前正式上任，雖然各地出現許多反川普的示威活動，但也有不少人很支持他，菲律賓總統杜特蒂最近就稱讚川普在演說中提到反毒，他更相信川普會將毒犯給殺死。
川普在就職演說中提到，毒品殘害許多生命，無形奪走國家的潛力，美國現在就要中止這種困境。綜合外媒報導，杜特蒂對於川普要打擊毒品相當有信心，他認為川普和他其實相去不遠。
杜特蒂更相信川普，真的會將那些涉入毒品交易的人給殺掉，「川普個性雖然看起來很調皮，但如果他真的那麼調皮，就不會成為億萬富翁。」
報導指出，杜特蒂在川普就職當天，也有打電話給予祝賀。當時川普也祝福杜特蒂和菲律賓政府，成功制止菲律賓的毒品犯罪。
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