扯！強國醫院吊點滴 竟用過期2年藥品

中國醫院竟用過期兩年藥品為病患打點滴。（圖擷自網路）

2017-01-23 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東青島一家醫院日前為病患吊點滴，家屬驚見藥品已過期近2年，讓家屬感到相當不滿，院方則辯稱，注射過期藥品「沒有關係」。

青島一名65多歲王姓婦人日前住院，被送到萊西市人民醫院住院5天，每天都被注射4袋「葡萄糖氯化鈉注射液」，她的女兒在第5天時突然發現，當時在注射的兩袋點滴都已過期，一袋有效日期為2016年11月25日，另一袋的有效日期甚至在2015年3月。

該婦人女兒向院方反應，沒想到院方竟稱過期沒有關係，讓她感到相當不滿，她表示現在全家人都為母親身體擔憂。

據了解，院方將當天護理師的年度考核評為不及格，另外該科護理長、科主任則被暫停職務，將展開調查。目前該市衛生局也成立專門調查小組，相對相關單位與負責人進行處罰。