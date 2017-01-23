朴槿惠遭彈劾後首露面 赴顯忠院祭雙親
2017-01-23 21:54
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠在去年12月9日因閨密門遭到彈劾及停職，總統府青瓦台指出，朴今日下午前往國立顯忠院，祭拜父親朴正熙前總統和母親陸英修，是閨密門彈劾案後首度公開露面。
據《韓聯社》報導，朴槿惠就職總統以來每年都在春節和中秋節之際到顯忠院掃墓。此行是朴槿惠被停職後，在接受憲法法院彈劾案庭審和親信門獨檢組調查的情況下第一次走出青瓦台。
因閨密門醜聞，朴槿惠遭彈劾停職，干政閨密崔順實遭捕，獨立檢察組日前因涉嫌提供資金進行內幕交易，傳喚三星電子副會長李在鎔。據悉，朴槿惠的律師團正在用盡手段試圖延宕彈劾案的審理，但南韓人民仍不分晝夜持續聚集在首爾街頭集會抗議，堅決彈劾這名傀儡總統。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」
- 《中日對照讀新聞》「寒さ日本一」、データで立証 北海道陸別町 「日本第一冷」北海道陸別町以數據佐證
- 英國導彈傳誤射 目標非洲竟打到美國
- 賈梅交出政權 離開甘比亞
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 軍公教「福利」怎麼來的？ 她點出關鍵被網友讚爆
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 〈台股青紅燈〉川普要拿台灣手去捶中國？
- 年初一前限時供水？水公司：已回復正常
- 大公雞花燈亮相 四結福德廟展至元宵
- 黨工薪水年終可望年前入帳 國民黨：感謝
- MLB》回憶范屈拉世界大賽好投 投手教練不勝唏噓（影音）
- 網球》八強遭遇小威廉絲 孔塔：迫不及待了
- 命命不等值！ 晶華酒店摔死貴客恐賠鉅金....
- 台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
- 自由限時批》詹啟賢蹚渾水！
- NBA》浪花兄弟狂飆14顆三分球 勇士大勝魔術（影音）
- 黑衣人鬧區擄人... 竟是求婚橋段！
- 教育部屢遭抗議闖入 潘文忠籲民眾理性溝通
- 26年前當伴娘影片曝光！凱特王妃9歲就是美人胚子
- Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月
- Note 7自燃案 NCC籲台灣三星服務到底
- 買氣旺 東石魚市場漲2成
- 寒士尾牙 3.4萬弱勢暖心圍爐
- 南橫削山 推土機墜百米駕駛亡
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 辜成允摔昏迷 張安平暫代台泥董總
- 走春賞櫻嘗海味 新北6個過年必訪熱點
- 蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！
- 採買春節年貨 台北馬路塞塞塞
- 遊台遭下藥性侵 韓表達嚴正抗議
- NBA》老大轟81分11週年 湖人全隊只拿73分輸小牛
- 歡樂宜蘭年 80嬤扮金雞踩街
- NBA》單節轟破40分 勇士兩數據全聯盟第一
- 自由共和國》2016年回顧／年過五十
- 自由廣場》勞保的勞資分攤比與超級炸彈
- 帶領台泥高飛 辜成允：我已無愧我的姓氏
- T.O.P下月入伍 淚喊「會非常想念你們」
- 國防部長馮世寬：已啟動研發下一代隱形戰機
- 小女警30分鐘找到遺失皮夾 大馬背包客好感動！
- 政經人視界》黑與白、貧與富：歐巴馬的敗筆與川普的難題
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- MLB》范屈拉、馬提車禍身亡 眾球星推特哀悼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朴槿惠遭彈劾後首露面 赴顯忠院祭雙親
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分