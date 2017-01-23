朴槿惠遭彈劾後首露面 赴顯忠院祭雙親

2017-01-23 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠在去年12月9日因閨密門遭到彈劾及停職，總統府青瓦台指出，朴今日下午前往國立顯忠院，祭拜父親朴正熙前總統和母親陸英修，是閨密門彈劾案後首度公開露面。

據《韓聯社》報導，朴槿惠就職總統以來每年都在春節和中秋節之際到顯忠院掃墓。此行是朴槿惠被停職後，在接受憲法法院彈劾案庭審和親信門獨檢組調查的情況下第一次走出青瓦台。

因閨密門醜聞，朴槿惠遭彈劾停職，干政閨密崔順實遭捕，獨立檢察組日前因涉嫌提供資金進行內幕交易，傳喚三星電子副會長李在鎔。據悉，朴槿惠的律師團正在用盡手段試圖延宕彈劾案的審理，但南韓人民仍不分晝夜持續聚集在首爾街頭集會抗議，堅決彈劾這名傀儡總統。