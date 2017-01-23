不滿食物遭嫌 英國玻璃心廚師拿辣椒粉噴顧客

2017-01-23 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕很多餐廳都喜歡在餐後詢問顧客，有哪些地方要改進，然而英國一間餐廳的廚師在聽到顧客對食物的意見後竟暴怒，拿辣椒粉往客人眼睛噴灑，顧客一度失明。

綜合外媒報導，英國威爾斯47歲男子伊凡斯（David Evans）之前和太太到一間餐廳用餐，餐後服務生向夫妻詢問餐點是否滿意，伊凡斯告訴服務生主菜太硬了、吃起來像橡膠。結果這樣的意見被傳遞給煮菜的廚師，廚師於是不滿的跑到餐桌前，用髒話罵伊凡斯，之後更拿起辣椒粉朝伊凡斯臉上灑去，讓他雙眼一度失明。

伊凡斯在眼睛遭辣椒灼傷後急忙跑到廁所，用馬桶水洗眼睛，之後警方和救護車趕到現場，才將他送往醫院急救。目前噴灑辣椒粉的廚師已遭警方依傷害罪送辦。