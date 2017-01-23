川普與俄太親密 反情報單位盯上國安顧問
2017-01-23 23:16
美國反情報機構針對美俄關係，對國家安全顧問弗林進行通聯調查。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於新任總統川普與俄羅斯關係往來密切，傳美國反情報機構已經調查過新任國家安全顧問弗林（Michael Flynn）與俄國官員的往來紀錄。
綜合外媒報導，據消息人士透露，因川普與俄羅斯關係過從甚密，美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國安局（NSA） 正在對新任總統川普及俄羅斯間的往返訊息作調查，白宮中第一位遭調查的就是在美俄間扮演重要角色的國家安全顧問弗林。
反情報機構想要偵查弗林在與俄國通信之間是否觸及違法事宜，據悉，在歐巴馬政府於去年12月29日因俄羅斯駭客干預美國大選一事，對俄祭出制裁時，弗林就曾與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）之間的好幾通電話往來，目前這些通話內容為反情報機構當前最想釐清的關鍵。
除了通話、書信往返等情資，也針對了與俄方人士會晤進行調查，但白宮發言人指出，他們對此事毫不知情，也不知道這些調查的依據為何。但川普作風與其幕僚對俄關係已經成為美國各個情報單位矚目的焦點，除了弗林，也有其他官員一併列入反情報機構調查對象，確保美國情資的安全性。
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