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醫生趁麻醉逕自割皮移植 英女術後臉部扭曲變形

英國一名41歲的女子塔美，在麻醉時遭醫生逕自割下頸部皮膚移植到臉上，但術後恢復失敗，導致臉上留下駭人疤痕。（圖擷自Metro）

2017-01-23  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名41的女子塔美（Tammie Stanley），在她僅8周大的時候就因意外導致臉部3度灼傷，此後動過無數次手術修復自身肌膚，但卻在2014年最後一次的手術中，一位醫生趁她遭麻醉時，逕自移植她脖子上的皮膚到臉部，導致術後臉部傷口變成兩道可怕的紅疤，讓她因此罹患嚴重抑鬱症和恐慌症，醫院在事後給塔美5位數英鎊的賠償金，並承諾將會再替其動一次手術。

41歲的英國女子塔美，因小時候受困於移動式火爐內，導致臉部3度灼傷，之後共動了40次手術來修復她的肌膚，但她指控在2014年7月最後一次手術時，一名外科醫生在沒有經過她的同意下，直接取下她脖子上的皮膚移植到臉上。

術後除了導致塔美脖子上留下8公分傷痕外，臉頰嘴角兩側，也留下了激似紅色蜈蚣疤痕，讓她無法接受，除了與另一半出門時會覺得稍微放心外，其他時間她甚至無法看著鏡子裡的自己，還因此罹患嚴重抑鬱症及恐慌症。

塔美指出，因為不敢給術前就認識自己的同事看，因此辭去了工作，也沒有辦法像以前一樣面對其他人，對牛津大學醫院提出控告，醫院表示將會額外再替她進行一次手術，並支付5位數英鎊的賠償金，塔美的同居人表示目前也只剩重新手術可行，雖然疤痕還是會在，但至少化妝後可以遮住。

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  • 塔美術後患上嚴重抑鬱症，僅在與同居人一同出門時才覺得稍感安心，因此向醫院提告。（圖擷自Metro）

    塔美術後患上嚴重抑鬱症，僅在與同居人一同出門時才覺得稍感安心，因此向醫院提告。（圖擷自Metro）

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