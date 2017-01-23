明仁天皇生前退位立法 專家會議：僅限一代

日本專家會議討論明仁天皇生前退位，今（23）日公開表示支持「僅限一代」的相關法律，建議為明仁天皇制定「特別法」。（美聯社）

2017-01-23 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（23）日公布專家會議討論明仁天皇生前退位的「論點整理」，專家支持「僅限一代」的相關法律，建議為明仁天皇制定「特別法」；明仁天皇有望成為天皇提前退位的特例，但不會影響到未來的天皇，日本天皇仍為「終身在位」。

綜合媒體報導，日本首相安倍晉三今日出席專家會議，了解明仁天皇生前退位相關討論的「論點整理」；專家會議表示，制定天皇退位的條件，將天皇生前退位制度化，有違日本天皇「終身在位」的規定，未來更可能被用於逼迫日本天皇退位，專家會議建議專為明仁天皇制定「僅限一代」的「特別法」。

日本明仁天皇去年8月表達希望「生前退位」的意願，日本政府於是著手制定天皇退位的相關法案。日本政府預計讓朝野先行就法案展開協商討論，並擬於2017年4月下旬正式向國會提送僅適用於明仁天皇的生前退位特別法案，力爭能早日實現明仁天皇期望在2018年退位的構想。

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