港大宿舍附近挖出500磅未爆彈 晚間將引爆
2017-01-23 19:17
港大宿舍附近挖出一枚重達500磅的未爆彈，警方將在晚間7時30分引爆炸彈。（圖取自香港警察臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕香港大學明德村附近，今（23）日上午發現一枚疑似戰時未爆彈，重達500磅，當局緊急疏散鄰近的港大教職員宿舍居民及現場工人，當局將在晚間7時30分引爆炸彈。
綜合港媒報導，明德村附近正在進行大樓興建工程，今早10時許，工人在進行地基工程時，挖到一枚疑似戰時炸彈。現場消息指出，炸彈重達500磅，警方稱，炸彈是美國製造，大小為1公尺乘1.5公尺。
警方獲報後，相關單位隨即到場封路、疏散人群。目前警方已封鎖現場方圓400公尺的民眾，150公尺外的港大教職員宿舍也疏散約60人。
拆彈專家初步認為，該枚未爆彈與17年前瑪莉醫院發現的炸彈同型，若炸彈完好，威力相當驚人。警方預計在晚間7時30分引爆炸彈，目前相關單位已將拆彈工具到場，也將沙包運入工地，為引爆準備。
2000年3月，瑪莉醫院附近發現一枚二戰重500磅的未爆彈，內藏280磅的黃色烈性炸藥，殺傷範圍廣達直徑200公尺。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」
- 《中日對照讀新聞》「寒さ日本一」、データで立証 北海道陸別町 「日本第一冷」北海道陸別町以數據佐證
- 英國導彈傳誤射 目標非洲竟打到美國
- 賈梅交出政權 離開甘比亞
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 軍公教「福利」怎麼來的？ 她點出關鍵被網友讚爆
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 〈台股青紅燈〉川普要拿台灣手去捶中國？
- 年初一前限時供水？水公司：已回復正常
- 大公雞花燈亮相 四結福德廟展至元宵
- 黨工薪水年終可望年前入帳 國民黨：感謝
- MLB》回憶范屈拉世界大賽好投 投手教練不勝唏噓（影音）
- 網球》八強遭遇小威廉絲 孔塔：迫不及待了
- 命命不等值！ 晶華酒店摔死貴客恐賠鉅金....
- 台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
- 自由限時批》詹啟賢蹚渾水！
- NBA》浪花兄弟狂飆14顆三分球 勇士大勝魔術（影音）
- 黑衣人鬧區擄人... 竟是求婚橋段！
- 教育部屢遭抗議闖入 潘文忠籲民眾理性溝通
- 26年前當伴娘影片曝光！凱特王妃9歲就是美人胚子
- Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月
- Note 7自燃案 NCC籲台灣三星服務到底
- 買氣旺 東石魚市場漲2成
- 寒士尾牙 3.4萬弱勢暖心圍爐
- 南橫削山 推土機墜百米駕駛亡
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 辜成允摔昏迷 張安平暫代台泥董總
- 走春賞櫻嘗海味 新北6個過年必訪熱點
- 蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！
- 採買春節年貨 台北馬路塞塞塞
- 遊台遭下藥性侵 韓表達嚴正抗議
- NBA》老大轟81分11週年 湖人全隊只拿73分輸小牛
- 歡樂宜蘭年 80嬤扮金雞踩街
- NBA》單節轟破40分 勇士兩數據全聯盟第一
- 自由共和國》2016年回顧／年過五十
- 自由廣場》勞保的勞資分攤比與超級炸彈
- 帶領台泥高飛 辜成允：我已無愧我的姓氏
- T.O.P下月入伍 淚喊「會非常想念你們」
- 國防部長馮世寬：已啟動研發下一代隱形戰機
- 小女警30分鐘找到遺失皮夾 大馬背包客好感動！
- 政經人視界》黑與白、貧與富：歐巴馬的敗筆與川普的難題
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- MLB》范屈拉、馬提車禍身亡 眾球星推特哀悼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：港大宿舍附近挖出500磅未爆彈 晚間將引爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分