港大宿舍附近挖出500磅未爆彈 晚間將引爆

港大宿舍附近挖出一枚重達500磅的未爆彈，警方將在晚間7時30分引爆炸彈。（圖取自香港警察臉書）

2017-01-23 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學明德村附近，今（23）日上午發現一枚疑似戰時未爆彈，重達500磅，當局緊急疏散鄰近的港大教職員宿舍居民及現場工人，當局將在晚間7時30分引爆炸彈。

綜合港媒報導，明德村附近正在進行大樓興建工程，今早10時許，工人在進行地基工程時，挖到一枚疑似戰時炸彈。現場消息指出，炸彈重達500磅，警方稱，炸彈是美國製造，大小為1公尺乘1.5公尺。

警方獲報後，相關單位隨即到場封路、疏散人群。目前警方已封鎖現場方圓400公尺的民眾，150公尺外的港大教職員宿舍也疏散約60人。

拆彈專家初步認為，該枚未爆彈與17年前瑪莉醫院發現的炸彈同型，若炸彈完好，威力相當驚人。警方預計在晚間7時30分引爆炸彈，目前相關單位已將拆彈工具到場，也將沙包運入工地，為引爆準備。

2000年3月，瑪莉醫院附近發現一枚二戰重500磅的未爆彈，內藏280磅的黃色烈性炸藥，殺傷範圍廣達直徑200公尺。