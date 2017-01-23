搭「歐洲之星」赴英免護照？ 英媒憂成恐攻手段

歐洲之星出現制度漏洞，民眾無須出示護照就能前往英國。

2017-01-23 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕英法海峽間重要鐵路幹道「歐洲之星」（Eurostar）傳出制度上的小漏洞，外國民眾無須出示任何形式證件，就可以搭列車通往英國，引發英國媒體憂心。

《每日郵報》報導，因為申根協議的開放邊界，民眾無須出示護照，就能坐車前往倫敦，因為英國未簽署協議，因此需要出示護照，但其他在比利時與法國之間通行，乘客無須出示，報導擔心此漏洞將成恐怖份子與罪犯的工具。

報導指出，乘客只要買比利時布魯塞爾（Bruxelles）到法國里爾（Lille）的票，到站時不下車，就能一路通往英國倫敦，這項漏洞被稱為是「里爾漏洞」。據了解此漏洞2011年已被發現，當局已試圖防範此問題，但《每日郵報》記者在未出示護照情況下，成功買到布魯塞爾通往里爾的季票，每趟僅2.60英鎊（新台幣104元）。

一名使用季票通勤的民眾表示，這絕對不安全，因為布魯塞爾從沒檢查過護照，他表示自己搭歐洲之星到倫敦200多次，只有5次被要求看護照。比利時議員也批評，此漏洞影響國家安全，政府無法保衛邊界，讓所有人面臨風險。

針對此漏洞，英國邊境局與內政部都表示，乘客從布魯塞爾到英國，都需要在布魯塞爾通過邊境管制。